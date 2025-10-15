Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â­¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£Q¡§65ºÐ¤È11¥«·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÇ¯¶â¤òÀÁµá¤·¤¿¾ì¹ç¡¢65ºÐ¤«¤é¤Î11¥«·îÊ¬¤Ï¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï