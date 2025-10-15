¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²­¤Ç·³»ö¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿Á¥Çõ¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È/Donald Trump/Truth Social¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£´Æü¡¢ÊÆ·³¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²­¤Î¹ñºÝ¿å°è¤Ç°ãË¡¤ÊÌôÊª¤ò±¿ÈÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÁ¥Çõ¤ò¹¶·â¤·¡¢¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿£¶¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿Á¥Çõ¤Ï¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢ÁÈ¿¥Ì¾¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤º¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼çÄ¥¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¾Úµò¤â¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿