º£Ç¯¤Ç9Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢8Ç¯´Ö¤Ç±ä¤Ù83Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¸÷¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§¡×¤¬¡¢ÏÂ²Î»³¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖWinter Light Magic ¡Á¿´Ã¥¤ï¤ì¤ë¡¢Åß¤Î¸÷¤ÎWOW!!¤ÊÌë¡Á¡×¡£¥²¡¼¥È¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹­¤¬¤ë¤Î¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤ÎÀ¤³¦¡£µðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ä¸÷¤ÎÍ·±àÃÏ¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡ÖWOW!!