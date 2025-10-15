¢§ÆÁÅç¸©¡ÊÆÁÅçÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£µÆü£µ»þ¡Ë¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê°ì»þ±«¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹±«¢§¹áÀî¸©¡Ê¹â¾¾ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£µÆü£µ»þ¡Ë¡Ú¹áÀî¸©¡Û¤¯¤â¤ê¢§°¦É²¸©¡Ê¾¾»³ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£µÆü£µ»þ¡Ë¡ÚÃæÍ½¡Û¤¯¤â¤ê¡ÚÅìÍ½¡Û¤¯¤â¤ê°ì»þ±«¡ÚÆîÍ½¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¢§¹âÃÎ¸©¡Ê¹âÃÎÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£µÆü£µ»þ¡Ë¡ÚÃæÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸å»þ¡¹±«¡ÚÅìÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸å±«¡ÚÀ¾Éô¡Û¤¯¤â¤ê¸å±«