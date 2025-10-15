¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤¬¡¢11·î11Æü¤Ë¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡õdvd¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤³¤Î¤¿¤ÓËÜºî¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤ËÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¥Üー¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÆâÍÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£ÀÐÀî¸ø±é¡¢²£ÉÍ¸ø±é¤è¤ê¸·Áª¤·¤¿±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿ ¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù¤ò¥ê¥ê&#125