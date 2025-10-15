14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¸åÈ¾¤Î3¼ºÅÀ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£26ºÐGK¥¦¡¼¥´¡¦¥½¥¦¥¶¤ÏÆüËÜÀï¤ÇÇ°´ê¤ÎÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄËº¨¤Î3¼ºÅÀ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Î3¼ºÅÀ¤Ï1990Ç¯¤Î¥ô¥§¥í¡¼¥¾»á¡Êvs¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½ 0-3¡Ë°ÊÍè¡¢35Ç¯¤Ö¤ê¤Îµ­Ï¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢Ä¹Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤ë¥¢¥ê¥½¥ó¤ÏÂåÉ½ÄÌ»»76»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤¤¤Þ¤À1»î¹ç3¼ºÅÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢45»î¹ç¤Ç´°Éõ