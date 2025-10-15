― ¥À¥¦¤Ï202¥É¥ë¹â¤ÈÂ³¿­¡¢FRBµÄÄ¹¤¬ÎÌÅª°ú¤­Äù¤á¤Î½ªÎ»ÀÜ¶á¤ò¼¨º¶ ― £Î£Ù¥À¥¦ 46270.46 ( +202.88 ) £Ó¡õ£Ð500 6644.31 ( -10.41 ) £Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ 22521.70 ( -172.91 ) ÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê4.029 ( -0.003 ) £Î£Ù(WTI)¸¶Ìý 58.70 ( -0.79 ) £Î£Ù¶â 4163.4 ( +30.4 ) £Ö£É£Ø»Ø¿ô20.81 ( +1.78 ) ¥·¥«¥´Æü·Ð225ÀèÊª (±ß·ú¤Æ)46990 ( +200 ) ¥·¥«¥´Æü·Ð225ÀèÊª (