»õ²Ê°å±¡¤Î¼õÉÕ¤ÇÆ¯¤¯Í§¿Í¡£¤¢¤ëÆü¡¢Í½Ìó´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÍ½ÁÛ³°¤Î¤ª´ê¤¤¤ò¤µ¤ì¡¢Í§¿Í¤ÏÂÐ±þ¤Ëº¤ÏÇ¡Ä¡Ä¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï±¡Ä¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬――¡£Í§¿Í¤¬ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÆÍÁ³¤Î¡ÈÄÉ²Ã¿Ç»¡¡É¤Î¤ª´ê¤¤¤Ë¶ÃØ³ »ä¤Ï¡¢»õ²Ê°å±¡¤Î¼õÉÕ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »õ²Ê°å±¡¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤òÍ½Ìó¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆÍÁ³¤ÎÍè±¡¤äÄÉ²Ã¤Î¿Ç»¡¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£ ¤¢