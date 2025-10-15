オアシスのリアム・ギャラガー（53）に初孫が誕生した。1998年に関係を持った歌手リサ・ムーリッシュとの娘であるモリー（27）が11日、サッカー選手の恋人ナサニエル・フィリップスとの間に第1子となるルディ君が誕生したことをインスタグラムで報告した。 【写真】ステージに立つノエル＆リアム・ギャラガー兄弟 リアムは2番目の妻パッツィ・ ケンジットとの結婚中に関係を持ったリサ