¿åÃ«Ë­¤È»ûÏÆ¹¯Ê¸¤¬·º»ö¥Ð¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÁêËÀ¡Ù¡£¤¤¤Ä¤âÎäÀÅ¤ÇÆ¬Ç¾ÌÀ¤»¤­¤Ê¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«¡Ë¤È¡¢Ç®·ì¤Ç¾ð¤Ë¸ü¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Êµµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¡Ë¤Î²«¶â¥³¥ó¥Ó¤â¡¢¤³¤Î½©¥¹¥¿¡¼¥È¤Îseason24¤ÇÄÌ»»11¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¤­¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿åÃ«¤È»ûÏÆ¤Ë¡¢¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å»öÏÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¡È5Ç¯¸å¤Î2¿Í¡É¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¿ÍÊÂ¤Ù¤Ð¤â¤¦¤½¤³¤Ï¡ÈÆÃÌ¿·¸¡É¿åÃ«Ë­¡õ»ûÏÆ