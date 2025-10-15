Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ç¤¢¤¹16Æü¤è¤êÆü´Ú¶¦Æ±À©ºî¥É¥é¥Þ¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¼ç±é¤Î¾®·ª½Ü¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×Ä¾Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬¡¢Netflix¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Ûº£¡¢ºÇ¤âÏÃÂê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¥±¥ß¤ò´®Ç½¤Ç¤­¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¾®·ª¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¿Í¤È°®¼ê¤¹¤é¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·éÊÊ¾É¤Î¸æÁâ»Ê¡¦ÁÔÎ¼¡£°ìÊý¡¢