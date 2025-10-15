º£µ¨¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç¤Ç9¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â2»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£·î10Æü¤Î2026¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¤½£Í½Áª¡¦¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óÀï¤Ç¤Ï¶Ã°Û¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢FW¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬Àä¹¥Ä´¤À¡£¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óÀï¤ÇÉé¤Ã¤¿±¦Â­¼ó¤ÎÉé½ý¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØSPORT¡Ù¤Ï¡¢