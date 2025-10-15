2009-10¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Àª¤Ï1ÅÙ¤âÄºÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2022-23¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤â·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢Àª¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë°Ê³°¤Ë¤âCLÀ©ÇÆ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¿ÍMF¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥Ç¥¹¥­¤¬²ù¤ä¤à¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î2018-19¥·¡¼