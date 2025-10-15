¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÃæÈ×¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÈÀ¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥³¡¼¥ë¥º»á¡£¸½ºß¤Ï²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥³¡¼¥ë¥º»á¤¬»×¤¦¡Ø¸½À¤³¦ºÇ¹â¤ÎMF5¿Í¡Ù¤È¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£º£²ó¥¹¥³¡¼¥ë¥º»á¤Ï¡ØThe Good The Bad & The Football¡Ù¤Ë¤Æ¼¡¤Î5¿Í¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÎTOP5MF¡©¥Ú¥É¥ê¡¢¥í¥É¥ê¡¢¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¡¢¥Þ¥¯¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡¢¥Õ¥ì¥ó¥­¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤À¡×ÆÃ¤Ë¥Ú¥É