神戸で3店舗を展開する喫茶店経営者・山粼俊一さん。老舗の継承や博物館構想など、一見大胆に見える挑戦の背景には、喫茶店を未来へ残すための経営哲学があった（筆者撮影）【画像を見る】ヴィレバン仕込みの空間づくりが魅力的な喫茶ポエム本店はこんな感じ昭和の時代に数多く生まれた個人経営の喫茶店も、時代の流れとともに減りつつあります。けれど――喫茶店に漂う独特の心地よい空気感は、そこで過ごした人々の記憶の