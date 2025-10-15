º£·î¤ÎÂåÉ½¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉMF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¤Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¾·½¸³°¤À¤Ã¤¿¡£¸ª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÂåÉ½´ÆÆÄ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë¤È¤Î´Ø·¸¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¥È¥¥¥Ø¥ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¤ò½¸¤á¤ë¤À¤±¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2026WÇÕ¤ØÁÈ¿¥¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ÷