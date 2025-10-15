¢§ÀÄ¿¹¸©¡ÊÀÄ¿¹ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£µÆü£µ»þ¡Ë¡ÚÄÅ·Ú¡ÛÀ²¤ì¡Ú²¼ËÌ¡ÛÀ²¤ì¡Ú»°È¬¾åËÌ¡ÛÀ²¤ì¢§´ä¼ê¸©¡ÊÀ¹²¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£µÆü£µ»þ¡Ë¡ÚÆâÎ¦¡ÛÀ²¤ì¡Ú±è´ßËÌÉô¡ÛÀ²¤ì¡Ú±è´ßÆîÉô¡ÛÀ²¤ì¢§µÜ¾ë¸©¡ÊÀçÂæ´É¶èµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£µÆü£¶»þ¡Ë¡ÚÅìÉô¡ÛÀ²¤ì¡ÚÀ¾Éô¡ÛÀ²¤ì¢§½©ÅÄ¸©¡Ê½©ÅÄÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£µÆü£µ»þ¡Ë¡Ú±è´ß¡ÛÀ²¤ì¡ÚÆâÎ¦¡ÛÀ²¤ì¢§»³·Á¸©¡Ê»³·ÁÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£µÆü£µ»þ¡Ë¡ÚÂ¼»³¡ÛÀ²¤ì¡ÚÃÖ»ò¡ÛÀ²¤ì¡Ú¾±Æâ¡ÛÀ²¤ì¡ÚºÇ¾å¡ÛÀ²¤ì¢§Ê¡Åç¸©¡ÊÊ¡ÅçÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£µ