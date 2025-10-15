¡Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÏÆüËÜ £³¡Ý£² ¥Ö¥é¥¸¥ë¡¿10·î14Æü¡¿Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¤º¤é¤ê¤ÈÂ·¤¨¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡££³¡Ý£²¤Ç·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ç£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢52Ê¬¤ËÅ¨¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢62Ê¬¤Ë°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤µ¤é¤Ë71Ê¬¡¢°ËÅì¤ÎCK¤ò¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢¤Ê¤ó¤È£²