¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤Ë´ð¤Å¤¯¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¶¯À©Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖÈà¤é¡Ê¥Ï¥Þ¥¹¡Ë¤ÏÉðÁõ²ò½ü¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¼«¤éÌóÂ«¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð²æ¡¹¤¬²ò½ü¤µ¤»¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¥¬¥¶ÏÂÊ¿·×²è¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¥¹Â¦¤¬±þ¤¸¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤