[10.14 ¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë Ì£¥¹¥¿]º¸Â­¥¢¥­¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤È¤¤¤¦Áª¼êÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¥±¥¬¤ò·Ð¤Æ¡¢¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎDFÃ«¸ý¾´¸ç(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£Éüµ¢½é¿Ø¤ÎÁê¼ê¤ÏÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Âç¹ñ¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿34ºÐ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢´¶³´¿¼¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Áê¼ê¤¬Áê¼ê¤À¤Ã¤¿