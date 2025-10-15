[10.14 ¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë Ì£¥¹¥¿]9·î¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ(¥Ü¥ë¥·¥¢MG)¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤Ï3-2¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿¸åÈ¾29Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤Ù¤­»Å»ö¤Ï¤Ç¤­¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤ÈÁö¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡×¡£¼éÈ÷¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï