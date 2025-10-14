¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¡ÊRichardson¡Ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¡ÊBlackEyePatch¡Ë¡×¤È½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò10·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤ÎÅ¹Æ¬¤ª¤è¤ÓÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û ¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈþ³Ø¤òÍ»¹ç¤·¤¿Á´5·¿¤òÀ½ºî¡£2¤Ä¤Î¥í¥´¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÇÛ¤·¤¿¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê5Ëü8300±ß¡Ë¤ä¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡Ê1Ëü9800±ß¡Ë¡¢¥Ó¡¼