¼ÂÎÏÇÉ¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥í¤Ç¤âÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿ photo by ÂåÉ½»£±Æ/¥í¥¤¥¿¡¼/¥¢¥Õ¥í°æ¾å¾°Ìï¡¦ÃæÃ«½á¿Í¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆüËÜ¥ê¥ó¥°¤ÎDNA¤¿¤Á13¡§¥ª¥ë¥º¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥¶¥í¥Õ1990Ç¯Âå¤Î½é¤á¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ºÇ¶¯¤Î¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¤«¤éÆüËÜ¤Î¶¨±É¥¸¥à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¥È¥Ã¥×¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¤Î³«ÊüÀ¯ºö¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ú¥ì¥¹¥È¥í¥¤¥«¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Èà¤é¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢°ìÈÖ½ÐÀ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬Í¦Íø¥¢¥ë¥Ð¥Á¥ã¥³¥Õ