戦後の男性コーラスグループ人気を作った「ボニージャックス」の玉田元康（91）が、16日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】現役バリバリ！ステージで歌い上げる玉田元康 早稲田大学グリークラブのメンバーで結成され、童謡「ちいさい秋みつけた」のヒットで日本レコード大賞童謡賞を受賞。NHK連続テレビ小説「あんぱん」でも取