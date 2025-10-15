三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社がこのほど、携帯電話位置情報データを活用し、13日に閉幕した大阪・関西万博の来場者の国内居住地別の推移を分析、速報値を発表した。 【調査結果】関西圏外からも多く来場、東京都より多かった県は４つ 居住地別の人口1万人あたり来場者数を見ると、地方別では関西が8355人と最も多い。関西内の府県別では大阪府が1万2685人と最も多く、次いで奈良県(6503人)、兵
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 老人介護施設で 女性2人意識不明
- 3. 「夜ふかし」演者囲い込みに批判
- 4. くら寿司の迷惑客 素手食い拡散
- 5. 村上信五の宣言 公開プロポーズ?
- 6. 前橋市長問題、男性の妻が声明
- 7. ミセスに衝撃 フェーズ2が終了か
- 8. 実は多い? 食洗機のデメリット
- 9. 「急に奇声」濱田崇裕に厳しい声
- 10. 大根おろし食べた259人が食中毒
- 1. 老人介護施設で 女性2人意識不明
- 2. 前橋市長問題、男性の妻が声明
- 3. 大根おろし食べた259人が食中毒
- 4. 女児にわいせつ行為か 8回目逮捕
- 5. 事件か 介護施設の女性2人死亡
- 6. 無表情→死刑判決に目見開き動揺
- 7. 中学生がビルから落ち死亡 新宿
- 8. 醤油ナメナメした客をAIで特定か
- 9. 83歳男性殺害か「倒さなければ」
- 10. 新卒で入社も「ほぼ宗教団体」
- 1. くら寿司の迷惑客 素手食い拡散
- 2. 実は多い? 食洗機のデメリット
- 3. 安住氏 玉木雄一郎代表に苦言
- 4. 万博会場内ストア 販売を継続へ
- 5. 石破首相 中3アイドルに受験指南
- 6. たけし 麻生氏の影響力に感嘆
- 7. くら寿司 迷惑行為の発覚に声明
- 8. 万博で椅子が…高齢女性意識失う
- 9. 村上総務相 自民・高市氏を批判
- 10. 玉木氏らが蓮舫氏を「嘲笑」物議
- 1. 地球が「新たな現実に突入」報告
- 2. 日本の電車ルールに苦情 台湾
- 3. アジア観光国5カ国 タブー紹介
- 4. 北朝鮮の軍事パレードに嘆く声
- 5. タイのガイドが中国人客を罵倒
- 6. 米国に「助け合うなら扉開く」
- 7. 東京でネズミ被害 中国で特集も
- 8. 太陽光 世界最廉価の電力源に
- 9. ドイツ裁判所、少女像撤去命令 首都ベルリン、韓国団体に
- 10. 台湾は半導体最大手 2027年遅れ
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 「ワークマン女子」が消えた理由
- 3. 世界一人気の顔文字は「困惑顔」
- 4. 【年金生活者支援給付金】10月支給分から年金が「月額最大5450円」増額になるのはどんな人？ 申請は必要？ いつまで上乗せされるの？ よくある疑問を解説
- 5. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
- 6. 日本で唯一の「黒いSL」復活へ
- 7. 富士通のPC「FMV」社内の空気
- 8. NY株式 ダウ平均は続伸も...懸念
- 9. 日本人の労働生産性に思い込みが
- 10. 「3850円のえきそば」大盛況の訳
- 1. アポロ17号で採取 新事実が判明
- 2. 「急にアプリ落ちる」報告の声
- 3. 車のUSB-Cケーブル 解決策は
- 4. 4万円未満タブレットの使い勝手
- 5. シグマ 35mmF1.2レンズの進化
- 6. Google Geminiで作る予定管理
- 7. AirPods Pro3 買い替え決断の訳
- 8. Apple 新製品 発表される説濃厚
- 9. スマホ乗っ取り被害 兆候がある?
- 10. Uber配達員がマック店員に大激怒
- 1. 敗戦のブラジル「史上初の屈辱」
- 2. ブラジルに大逆転勝利 韓も仰天
- 3. 日本戦で戦犯「帰国できるか」
- 4. 朗希の直球に起きた「異変」
- 5. 日本代表 ブラジルに歴史的勝利
- 6. ブラジル監督 日本は非常に強い
- 7. 遠藤航と 森保J戦を観た選手は
- 8. 朗希に ド軍GMが本音で「ノー」
- 9. 離婚報告から3カ月「お寿司始めたってよ!!」人気芸人犇辰転身瓩鮟性タレントが報告「お寿司屋さんまで？」「凄い美味しそう」
- 10. 人口52万人の小国が W杯初出場へ
- 1. 「夜ふかし」演者囲い込みに批判
- 2. 村上信五の宣言 公開プロポーズ?
- 3. ミセスに衝撃 フェーズ2が終了か
- 4. 「急に奇声」濱田崇裕に厳しい声
- 5. 園山真希絵氏 結婚を電撃発表
- 6. 村上信五の結婚報告文 考察反響
- 7. 「水着は一生ない」覆した? 理由
- 8. SUPER EIGHT村上信五が結婚を発表「おおきに ありがとう」【全文】 お相手は一般女性＆現メンバーでは2人目
- 9. 自民の広報本部長が 中傷撃退
- 10. 板野友美 娘の横顔公開が物議
- 1. 竹内涼真の演技力が絶賛される訳
- 2. 15歳で出産 シンママの驚き理由
- 3. 横山裕 理解できぬ役で精神疲弊
- 4. サレ妻 不倫相手から年賀状届く
- 5. 定時退社も K田の職場の体質
- 6. ロウン大変身「濁流」独占配信へ
- 7. スタイルUPに優れたチノパンツ
- 8. 服選びで頼れる「N+」の秋新作
- 9. 1日100円 話題のスーパーフード
- 10. 40・50代 白髪に悩む大人女子