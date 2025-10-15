¡ÖVoicy¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Æ゙ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ï¡¢¤Û゙¤¯¤Ë¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌµÎÁ¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï¤Ê¤¤¡£¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¼«¿È¤ÎVoicy¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿²»À¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àVoicy¤ÎºÆÀ¸Â®ÅÙµ¡Ç½¤ÎÍ­ÎÁ²½¤ä»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ ÌÐÌÚ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢Voicy¤Ç¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÆüX¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¸µ¤ËÌá¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È