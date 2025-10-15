ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¡¢À¯³¦¤Ïº®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¤¬¹ñ²ñ¤Ç¼óÈÉ¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¤âÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£ÌîÅÞ¤¬Åý°ì¸õÊä¤òÍÊÎ©¤¹¤ì¤Ð¡¢À¯¸¢¸òÂå¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÀ¯¸¢¤â¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¡¢À¯¸¢2´üÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¸Þ¿ÍÌÜ¤Î¼óÁê¤È¤¤¤¦Í­ÍÍ¤Ç¡¢À¯¼£¤¬Á°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤ÏÂç¤­¤Ê»îÎý¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¸ø¤ÎÀ¯ºö¤ÎÐªÎ¥¸øÌÀÅÞ¤¬26Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿Ï¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«