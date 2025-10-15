¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Hiro¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê28¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿Hiro¡£13Æü¤Ë28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î2¿Í¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âºÇ¹â¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃçÎÉ