µÈÀî±ÑÍü¤µ¤ó¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ£±£°·î£·Æü¡Ê²Ð¡ËÌë£¹»þ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¤½¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤Ë¿¼¤¯Ç÷¤ë¤Ù¤¯¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÈÀî¤µ¤ó¤È¡¢¼ç±é¡¦º´Æ£Î´ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£ÁÏºî¤Î¸»Àô¡¢¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï¡½¡½¡£µÈÀî±ÑÍü¡Ê¤è¤·¤«¤ï¡¦¤¨¤ê¡Ë1977Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯¡¢Âè3²óÆüËÜ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Âç¾Þ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·