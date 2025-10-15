¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×SISTAR½Ð¿È¤Î¥Ò¥ç¥ê¥ó¤¬¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¶¯Îõ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷°áÁõºÇ¶á¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡ÖRunnnnn¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥­¥¹¥Þ¡¼¥¯¡¢¹õ¤¤¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¤¬µî¤ë10·î4Æü¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡§2025½©º×¤ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Ë»²²Ã¤·