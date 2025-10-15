「時計の狂騒の時代は終わろうとしている」。そう語るのは、業界の変遷を見つめてきた時計ジャーナリストの郄木教雄さんだ。歴史を振り返りつつ、今後を占ってもらった。（聞き手・後藤洋平）1970年代の「クオーツショック」（水晶振動子搭載の高精度の時計が機械式に取って代わる動き）により、腕時計は一時、機械式から電子式へ完全移行したかに見えた。しかし1980年代初頭、スイスを中心に工芸品的な価値の見直しから機械