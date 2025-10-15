9·î24ÆüÉÕ¤ÎThe Economist¤Îµ­»ö¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÀïÆ®¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤­²¿¤¬µ¯¤­¤ë¤«¡×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¶½Ì£¿¼¤¤¡£¤½¤³¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¿»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤­¤Î·³¤ÎË½Áö¤Ç¤¢¤ë¡£ÀïÁè¤òÄä»ß¤·¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÏÂÊ¿¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÀïÆ®¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¥í¥·¥¢¤òÇÔËÌ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤òµá¤á¤ëÀªÎÏ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¤Ê¤«¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£µ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈ¾¼«¼£·³¡×¡Êsemi-autonomous armies¡Ë¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ëÉôÂâ¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÆÈ¼«