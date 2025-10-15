¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦²»ºä¥ß¥ß¥³(@otosakamimiko)¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¡¦»°½Åºê°ì²È¤¬Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤â¡¢ºÊ¡¦¥Ï¥ë¥ß¤¬¸«±É¤Î¤¿¤á¤Ë»¶ºâ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤ò¼êÊü¤¹¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤¤´¤È¤ä½Î¤¬¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍÄÃÕ±à¤ä¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¼õ¸³¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½¬¤¤¤´¤È¤Ê¤É¤ò¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£