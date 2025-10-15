¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÏ¢µÙÌÀ¤±14Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢Á°½µËöÈæ63Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á151±ß76¡Á86Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1603¡Á13¥É¥ë¡¢176±ß04¡Á14Á¬¡£ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤Ø¤Î·üÇ°¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢µÙ¾ì¤À¤Ã¤¿13Æü¤ËÂ¾¤Î»Ô¾ì¤Ç±ß°Â¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¤ó¤ÀÎ®¤ì¤ò°ú¤­·Ñ¤¤¤À¡£¤¿¤À¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬14Æü¤Î¹Ö±é¤ÇÊÝÍ­»ñ»º½Ì¾®¤ò¿ô¥«·î°ÊÆâ¤ËÄä»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¡¢¶âÍ»À¯ºö¤¬