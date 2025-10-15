¹âÎð¼Ô¤Î¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ÏËÜÅö¤ËÌ¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¼£ÎÅ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¬¤ó¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¼ê½Ñ¡¢¹³¤¬¤óºÞ¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹âÎð¼Ô¤ÎÂÎ¤ËÂç¤­¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Î¼Á¤òÄã²¼¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¡Ú²èÁü¡Û¹âÎð¼Ô¸¡¿Ç¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¡ØÆüËÜ°åÎÅºÆÀ¸·×²è¹ñÌ±°åÎÅÈñ50Ãû±ß»þÂå¤Ø¤ÎÄó¸À22¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î