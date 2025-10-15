¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ç2025Ç¯4·î¡¢ÃË¤¬½£ÃÎ»ö¸øÅ¡¤ËÊü²Ð¤·¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤Ç¡¢¸½ÃÏÅö¶É¤ÏÈÈ¹Ô¤òÂª¤¨¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥·¥ã¥Ô¥í½£ÃÎ»ö¤Î¸øÅ¡¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ð¥ë¥Þ¡¼Èï¹ð¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ²Ð±êÉÓ¤òÅê¤²Æþ¤ì¡¢Êü²Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£²èÌÌº¸²¼¤«¤éÊâ¤¤¤Æ·úÊª¤Ë¶á¤Å¤¯ÃË¡£Áë¥¬¥é¥¹¤ò²¿ÅÙ¤«¤¿¤¿¤¤¤¿Ä¾¸å¤Ë·ã¤·¤¤±ê¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Î¸¡»¡Åö¶É¤¬14Æü¸ø³«¤·¤¿