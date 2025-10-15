¡Ú¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡ÛÆüËÜÂåÉ½ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê10·î15Æü¡¿Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¡Ö¸±¤·¤¹¤®¤ëÉ½¾ð¡×¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëFW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ°¢Á³¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢±óÀ¬¤ò´º¹Ô¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢10·î10Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤ò5¡Ý0¤ÈÊ´ºÕ¡£°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÅìµþ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢14Æü¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«