¡Ú¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡ÛÆüËÜÂåÉ½ 3¡¼2 ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê10·î15Æü¡¿Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÅì¡õÃæÂ¼¡¢¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¥¯¥í¥¹¢ª¥Ü¥ì¡¼ßÚÎö¤Î½Ö´Öºòµ¨¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡È¥é¥ó¥¹·»Äï¡É¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë´¿´î¤ò¤â¤¿¤é¤»¤¿¡£10·î14Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ÇÂÐÀï¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢52Ê¬¤Ë1ÅÀ¤ò