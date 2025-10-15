Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¡ÖÌõ¤¢¤ê¥°¥ë¥á¡×¤¬Ä¶¤ª¥È¥¯¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤ÏÍ­Ì¾Å¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬7³ä°ú¤­¤ÇÇã¤¨¤ë¡ÖÌõ¤¢¤ê¼«ÈÎµ¡¡×¤â¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¯¡© ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¤Û¤ÜÈ¾³Û¡É¤ä¡È7³ä°ú¡É¤â¡Ä¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡ÖÌõ¤¢¤ê¥°¥ë¥á¡×¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤à¤ª¥È¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¡ÚTHE TIME,¡Û ¡ÖÌõ¤Ê¤·¡×¾¦ÉÊ¤âÆþ¤Ã¤¿¡ÈÆëÀ÷¤ß¤ÎÌ£¡É¡Ö¥¬¥¹¥È¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¤Îñ­»Ò¤Ë¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Î¥Ô¥é¥Õ¡ª¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Î¾¦ÉÊ¤¬