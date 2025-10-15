¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ï11·î1Æü¤Ë¡¢Nintendo SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¿·³ãÅ¹¡Ê¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡Ë3³¬¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡ü¸¶ºî¼Ô¡¦Üô¡¹¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢ÂÎ¸³¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤ÉÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·³ã¸©½Ð¿È¤ÎÜô¡¹¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¤·¤Æ¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦¥²¡¼¥àÂÎ¸³¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö