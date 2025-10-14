Image: Framesira / Shutterstock.com ³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Î²¦¼Ô¤Ø¡Ä¡©Æ©ÌÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¤½¤³¤Ë¸÷¤ëÄÌÃÎ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ÆÈÆÃ¤ÊNothing Phone¥·¥ê¡¼¥º¡£¤â¤¦º£Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Notebookcheck¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄã²Á³Ê¤ÎNothing Phone (3a) Lite¤¹¤Ç¤ËºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖNothing Phone (3)¡×¤Ë¡¢²Á³Ê