¡ÈÅÁÀâ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê56¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£27Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬Âç¿Í¤Î¿§µ¤¡Ä¶»¸µ¤¬³«¤¤¤¿¥­¥ã¥ß»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡¢²ÃÆ£¤Ï¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖAround the world À¤³¦Ãæ¤ò¡ÁÎ¹¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤»×¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¶»¸µ¤¬³«¤¤¤¿Çò¤¤¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë