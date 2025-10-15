¡þÂè28²ó ITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ2025(10·î11Æü¡Á15Æü¡¢¥¤¥ó¥É)¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï14Æü¤Ë½÷»ÒÃÄÂÎ¤Î½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È3-0¤Ç¾¡Íø¤··è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½éÀï¤Ç¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È3-2¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¡£·Þ¤¨¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤È¤Î½à·è¾¡¡¢Âè1»î¹ç¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯7°Ì)¤¬¥¹¡¼ ¥ê¥ó¥Á¥¨¥óÁª¼ê(Æ±178°Ì)¤ò¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè2»î¹ç¤Ï