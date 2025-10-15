ÇúÃÆ¤òÊú¤¨¤¿¹Ò¶õµ¡¤Ë¤è¤ëÅ¨´Ï¤Ø¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¹¶·â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆÃ¹¶¡×ºîÀï¤Ï¡¢¤Ê¤¼Â³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£ÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÌµËÅ¤µ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¶õ¤Ø¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¿¤¬µ¢¤é¤Ì¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àï»þÃæ¤ÏÎ¦·³¤ÎÊóÆ»ÈÉ°÷¤È¤·¤ÆÅìÆî¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Ë½¾·³¤·¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢1945Ç¯¡¢ÃÎÍ÷¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Î¹Ò¶õ´ðÃÏ¤ËÅ¾Â°¡£¤½¤³¤ÇÆÃ¹¶Ââ°÷¤¿¤Á¤ÎÆùÀ¼¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹âÌÚ½ÓÏ¯¡ØÆÃ¹¶´ðÃÏ ÃÎÍ÷¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è