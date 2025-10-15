¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤Æ°ì»þÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¿¦¤Î±§ÅÔµÜÂîÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤Ï14Æü¸áÁ°10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¿ÁÌî»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢½¾¶È°÷¤Ë¥Ï¥µ¥ß¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤Æ¶¼¤·¡¢¸½¶â10Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ç±§ÅÔµÜÍÆµ¿¼Ô¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£