¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤ÇÉñÂæ¤ò»Ù¤¨¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥­¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä¿ûÈþµª¤µ¤ó¡£36ºÐ¤Ç¼ø¤«¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤òÎ®»º¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ3ÅÙ¤ÎÎ®»º¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½ý¤Ä¤­¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âË´¤­»Ò¤ò»×¤¦Èá¤·¤ß¤Ï¾Ã¤¨¤ºÂ³¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ´2²óÃæ¤Î1²ó¡Ë ¡Ú¼Ì¿¿¡Û»à»º¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÅ·¤Ë¸«Á÷¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¤¯¤ë¤ß¤òºî¤ë¿û¤µ¤ó ¤Ê¤É¡ÊÁ´13Ëç¡Ë ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ë¤Ï¡¢Î®»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Êµ­½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í÷