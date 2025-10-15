ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤«¤é6Æü¸å¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¡Ä¡£¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤Ç¤Ï¾ðÊóÊ¬ÀÏ¤Î¥×¥í¤È¡¢·ãÆ°¤ÎÀ¯¶É¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÎ¾¼Ô¤Î¡ÈÉ½¾ð¡É¤Î°ã¤¤¡Ê²ñÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ëÆÍÁ³¤ÎÎ¥Ã¦É½ÌÀ¤Ç¡¢26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«¸øÏ¢Î©¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤¬¤Ê¤¼¤³¤¦¤âÂ³¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÁªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÎëÌÚË®ÏÂ»á¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¡ÈÏ¢Î©Î¥Ã¦¡É¤Î¸¶°ø¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£