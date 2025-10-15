¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¼ÆüËÜ¥Ï¥à(15Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º(CS)¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡£º£µ¨¤Ï24»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç12¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.46¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·2Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç8ÅÙÀèÈ¯¤·4¾¡1ÇÔ¤ÈÁêÀ­¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹