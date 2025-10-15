14Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢ÊÆÃæËÇ°×¤ÎÀè¹Ô¤­¤Ø¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¸«ÄÌ¤·¤«¤éÃÍÆ°¤­¤¬¹Ó¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢FRB=Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤¬º£·î¤âÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¹­¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢200¥É¥ë¤¢¤Þ¤êÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ï14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤ÎËÇ°×´Ø·¸°­²½¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¯¤¹¤Ö¤ê¡¢Çä¤êÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢600¥É¥ë¤¢¤Þ¤êµÞÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¸å¤ÏÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Áý²Ã¡£¤µ