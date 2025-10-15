¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°Á°Àá¤Çµ®½Å¤Ê·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÎÄãÄ´¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤¦¤ì¤·¤¤°ìÈ¯¤À¡£º£µ¨¤ÎÁ°ÅÄ¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤«¤éCF¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤­¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¤Ï¡¢º¸¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤Ù¤­¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥é¥ó¥È¤Ï¡ØGo Radio Football Show